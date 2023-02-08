Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировали в центральной части Турции

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центральной части Турции в среду, 8 февраля.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировали на юго-востоке Турции рано утром в понедельник, 6 февраля, и привело к многочисленным разрушению во многих городах. Через несколько часов новое мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в центральной части Турции. По последним данным, число жертв выросло до 6234, а пострадали 37 011 человек.

Как сообщалось, сейсмологи предупреждают о том, что в Турции еще будут испытывать подземные толчки после этих землетрясений.