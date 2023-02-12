Власти Турции заявили о необходимости снести после землетрясений восемь тысяч зданий Фото: REUTERS

Около восьми тысяч зданий нужно снести в первую очередь после разрушительных землетрясений в десяти турецких провинциях. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщило министерство градостроительства и окружающей среды Турции, оценив свыше 132 тысяч зданий.

«На данный момент мы проверили 132 898 зданий в десяти провинциях... из них 7584 обрушились или их необходимо срочно снести, 12 617 зданий в непригодном для проживания состоянии из-за повреждений», - приводит РИА Новости заявление министерства.

Оценкой состояния домов занимаются на сегодняшний день шесть тысяч сотрудников ведомства, которые пришли к выводу, что более 31 тысячи зданий получили небольшие повреждения, тогда как свыше 60 тысяч вообще не пострадали.

Напомним, два мощных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7 произошли в понедельник, 6 февраля. Позже происходило несколько землетрясений магнитудой около 5. Как предупреждали сейсмологи, Турция после мощных землетрясений будет испытывать подземные толчки.

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что число жертв землетрясений в ночь на воскресенье 12 февраля превысило 24 тысячи человек.