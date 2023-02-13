Российские артиллеристы уничтожают ВСУ вблизи позиций РФ в ЛНР

Российские войска используют гаубицы "Гиацинт" для ударов по противнику вблизи российских позиций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские артиллеристы уничтожают Вооруженные силы Украины (ВСУ) вблизи российских позиций в Луганской Народной Республике (ЛНР) дальнобойными гаубицами "Гиацинт". Об этом сообщил РИА Новости военный с позывным "Ишим".

"Стараемся первые выстрелы делать поглубже к противнику, подальше от нас, соответственно, корректировщики уже потом выводят огонь на ту цель, которую необходимо поразить, - уточнил собеседник агентства. - Работаем сейчас на дальнобойном орудии 2А36 "Гиацинт-Б".

По его словам, "Гиацинт" выпускает снаряды с разбросом осколков до 450 метров. Они успешно поражают живую силу и высокобронированную технику противника.

Напомним, в минувшие выходные российским артиллеристам удалось уничтожить украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства под Херсоном. Также в районе села Янтарное под Херсоном артиллерийским огнем уничтожена гаубица ВСУ Д-30 с боекомплектом.

Как ранее писал сайт KP.RU, на прошлой неделе российские артиллеристы уничтожили подразделение Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Разведка зафиксировала перемещение войск противника и передала координаты артиллеристам, которые ударили из пушек "Гиацинт" калибра 152 миллиметра.