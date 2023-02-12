Российские артиллеристы уничтожили радиолокационную станцию и гаубицу ВСУ под Херсоном Фото: Александр КОЦ

Российским артиллеристам минувшей ночью удалось уничтожить украинскую РЛС (радиолокационную станцию) контрбатарейной борьбы американского производства под Херсоном.

- Вчера артиллерийским огнем в районе села Токаревка уничтожены РЛС AN/TPQ 36 и перевозивший ее автомобиль типа "пикап". Потери противника - трое погибших, двое раненых, - рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Кроме того, ВС РФ в районе села Янтарное под Херсоном артиллерийским огнем уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом.

До этого сообщалось, что российская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили три боевые машины реактивных систем залпового огня "Смерч" Вооруженных сил Украины. А накануне ВС РФ провели наступление на Краснолиманском направлении, уничтожив свыше 80 украинских бойцов, три бронемашины и два танка. Также в Николаевской области российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS.