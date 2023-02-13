Politico: Евросоюз готовит санкции против четырех российских банков

Евросоюз готовится к принятию десятого пакета санкций против России Фото: REUTERS

Европейский союз рассматривает введение санкций против четырех российских банков в рамказ десятого пакета ограничений против РФ. Об этом сообщает газета Politico.

По данным издания, в числе попадающих под анитроссийские меры кредитных организаций может оказаться Альфа-банк. Названия других банков, фигурирующих в проекте, не приводятся.

Санкции также могут включать в себя дополнительные ограничения по экспорту электронных компонентов, говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что в новый пакет санкций Европейского союза против России планируется включить 130 лиц и компаний. В их числе высокопоставленные военные и чиновники, а также компании, которых подозревают в обходе антироссийских мер

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен ввести десятый пакет санкций в отношении России. По ее словам, новый пакет направлен в основном на то, чтобы "закрыть лазейки и покончить с обходами санкций". Он будет предусматривать "огромные последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза", утверждает фон дер Ляйен.

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