Варшава не видит проблемы в участии польских наемников в украинском конфликте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак ответил на вопрос журналистов о присутствии польских наемников на Украине. По словам чиновника, "нет такой проблемы".

Чиновник утверждает, что на деле в боевых действиях на стороне Киева участвуют немного наемников из его страны, а сообщения об этом "создаются искусственно".

"Это небольшие цифры, - заявил Мариуш Блащак. - Это вопрос, созданный искусственно".

Как писал сайт KP.RU, региональное подполье сообщило, что польские наемники изнасиловали девочку в Николаевской области Украины.

Напомним, в начале февраля российские военные выбили польских наемников с выгодной позиции, занимаемой Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее российский военный рассказал о польских наемницах на Украине. На стороне ВСУ в боевых действиях участвуют польские женщины, отметил он.