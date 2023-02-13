Российские войска поразили ангар с украинскими танками под Донецком

Российские войска уничтожили ангар с бронетехникой ВСУ Фото: Александр КОЦ

Военные первой Славянской бригады поразили ангар с украинскими танками под Донецком. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 февраля 2023 года.

Агентство уточняет, что расположение военного объекта противника было установлено разведкой, после чего координаты передали артиллеристам.

По словам журналистов, ангар с тяжелой бронетехникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен первым же залпом из установки "Град".

Как ранее писал сайт KP.RU, российские артиллеристы уничтожают подразделения ВСУ вблизи российских позиций в Луганской Народной Республике (ЛНР) дальнобойными гаубицами "Гиацинт".

Напомним, на прошлой неделе российские десантники в зоне проведения спецоперации в ЛНР уничтожили группу украинских военных, которая пыталась пробраться в тыл двум наступавшим ротам сил Российской Федерации.