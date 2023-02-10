Десантники уничтожили группу украинских военных, которые пытались зайти в тыл российским войскам

Российские военные уничтожили группу военнослужащих ВСУ, которая пыталась пробраться в тыл во время наступления двух десантных групп. Фото: Александр КОЦ

Российские десантники в зоне проведения спецоперации в ЛНР уничтожили группу украинских военных, которая пыталась пробраться в тыл двум наступавшим ротам сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения.

Сообщается, что инцидент произошел во время наступления двух российских парашютно-десантных рот.

Украинские военные пытались с левого фланга зайти в тыл россиянам, но были уничтожены огнем из минометов и АГС.

Ранее сообщалось, что силовики установили главу группы украинских диверсантов, совершившей пять терактов в Бердянске. Организатором убийства заместителя мэра Бойко оказался разведчик Минобороны Украины Питюкин.

Также сообщалось, что российские системы ПВО сбили штурмовик ВСУ Су-25 в районе Херсона. Также поражены гаубица "МСТА-Б" и три крупнокалиберных миномета противника.

Российские войска уничтожили более 110 военных ВСУ на Краснолиманском направлении. ВС России нанесли поражение подразделениям четырех бригад украинской армии.

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