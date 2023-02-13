Песков заявил, что Украина покинула переговоры с Россией по команде сверху

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украина покинула стол переговоров с Россией по команде сверху. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 13 февраля 2023 года.

Представитель Кремля отметил, что документ мирного урегулирования уже был согласован и даже парафирован, но затем украинская делегация внезапно "ушла со связи".

"И потом внезапно, как по команде сверху, - читай, действительно по команде сверху - украинская сторона покинула стол переговоров и ушла со связи", - уточнил Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий со стороны Украины. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Вершинин.

Напомним, член Комитета по обороне Государственной Думы Виктор Заварзин оценил перспективы переговоров России и Украины. Депутат отметил, что рано или поздно стороны придут к тому, что нужно обсуждать сложившуюся ситуацию.