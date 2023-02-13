Кадыров заявил о готовности российской армии дойти до Киева и освободить его Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности российской армии дойти до Киева, если будет соответствующий приказ командования.

«У нас есть сила живая, которая может дойти до Киева, забрать Киев … А дальше - как примет решение президент», - заявил глава Чечни в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», отметив, что все подразделения уже готовы принимать участие в новом наступлении на украинскую столицу.

Напомним, на прошлой неделе, 8 февраля, Кадров сообщил о том, что российские военные отбили укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Берестовое в Донецкой Народной Республики (ДНР). По его словам, в ходе «огневого контакта» был нанесен ощутимый урон ВСУ. Незадолго до этого он заявил, что спецназ «Ахмат» вместе со второй бригадой Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) отбили стратегически важный опорный пункт.