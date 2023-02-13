Австрия не будет обучать украинских военных управлению танками Leopard 2 Фото: wikimedia.org

Вена не собирается предоставлять полигоны для обучения украинских военных управлению танками Leopard 2 немецкого производства. Об этом сообщил австрийский телеканал ORF, ссылаясь на слова министра обороны Австрии Клаудии Таннер.

Глава военного ведомства республики подтвердила отказ Вены в обучении военных украинской армии в письменном заявлении для телеканала, назвав вопрос поддержки Киева «суверенным решением каждого государства в рамках собственных законов». Таннер также указала на закрепленный в конституции Австрии нейтральный статус страны.

В составе Вооруженных сил (ВС) Австрии есть один танковый батальон, на вооружении которого находятся 48 танков Leopard 2. Они используются для обучения танкистов из Венгрии и Чехии.

Напомним, в конце января 2023 года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о планах Берлина направить Киеву 14 танков Leopard 2, а 10 февраля этого года глава немецкого правительства обратился к лидерам стран Европейского союза с призывом помочь с поставками данных боевых машин Украине. Как сообщили в Бундесвере, ФРГ уже приступило к обучению украинских военных.