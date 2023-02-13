ФРГ начала обучение украинских военных управлению танками Leopard 2

ФРГ начала обучение украинских военных управлению танков Leopard 2 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Министерства обороны ФРГ Надине Клюгер заявила о том, что Берлин в понедельник, 13 февраля, начал обучение украинских танковых экипажей управлению Leopard 2.

«Обучение началось сегодня», - сказала представитель немецкого военного ведомства в ходе брифинга кабинета министров ФРГ.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 13 февраля, стало известно, что Вена не намерена предоставлять полигоны для обучения украинских военнослужащих управлению танками Leopard 2. министра обороны Австрии Клаудии Таннер объяснила это «суверенным решением каждого государства в рамках собственных законов», апеллируя к нейтральному статусу страны, который закреплен в конституции.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о намерении Берлина направить Киеву 14 танков Leopard 2 в конце января 2023 года.