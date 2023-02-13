Сейсмологические станции Казахстана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 в Китае

Сейсмологические станции Казахстана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 балла в Китае Фото: Виктория Орлова

Сейсмологические станции Казахстана зафиксировали новое землетрясение, на этот раз прошедшееся по территории Китайской Народной Республики. Сейсмологи отмечают, что магнитуда подземных толчков составила 4,3 балла, о чём сообщает ТАСС.

По данным сейсмологической опытно-методической экспедиции, организованной Министерством по чрезвычайным ситуациям Казахстана, эпицентр нового землетрясения наблюдался в 614 километрах от бывшей столицы страны, Алма-Аты, на территории Китая, в северо-восточном направлении.

Ранее KP.RU сообщал о том что, согласно данным Bloomberg, ущерб от землетрясения в Турции был оценён в 84 млрд долларов США. Львиная доля из этой суммы - повреждённые или разрушенные здания в стране, на них пришлось 70,8 млрд долларов.

Также фотограф KP.RU Владимир Веленгурин рассказывал о спасательных операциях в Турции с места событий. Он не только запечатлел происходящее, но и рассказал о причинах такой высокой смертности из-за подземных толчков.