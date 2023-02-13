Bloomberg: ущерб от землетрясения в Турции оценили в 84 млрд долларов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конфедерация предпринимателей Турции оценила ущерб от землетрясений в 84 млрд долларов, сообщает агентство Bloomberg. Эта сумма составляет порядка 10% ВВП страны, подсчитали эксперты.

Сильные землетрясения 6 февраля нанесли весомый ущерб национальной экономике Турции. По оценке конфедерации, жилые строения пострадали на сумму в 70,8 млрд долларов, бюджет страны не дополучит доходов на 10,4 млрд, еще $2,9 млрд будут стоить потери в рабочей силе.

При этом сумма, о которой говорит конфедерация, выше, чем расчеты других экономистов. Эксперты считают, что окончательные итоги последствий стихийного бедствия подводить пока рано.

Напомним, что два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Позже зафиксировали еще несколько толчков поменьше. Специалисты заявили, что землетрясение в Турции вошло в десятку крупнейших в мире с эпицентром на суше.

Число жертв стихийного бедствия в Турции достигло 31 643. Также правительство заявило о необходимости сноса не менее восьми тыс. зданий.