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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 14:58

Один из городов Турции полностью снесут после землетрясений

Население Нурдагы составляло по меньшей мере 40 тысяч человек
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Один из городов Турции полностью снесут после землетрясений

Один из городов Турции полностью снесут после землетрясений

Фото: REUTERS

Город Нурдагы, расположенный в турецкой провинции Газиантеп, решили не восстанавливать после разрушительных землетрясений, а полностью снесут. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил и.о. губернатора Осман Бильгин, уточнив также, что поисково-спасательные операции ведутся в последних восьми домах, где до сих пор могут быть люди.

«Мы пережили колоссальную катастрофу. Мы приняли решение вместе с министром градостроительства Курумом: все завалы убираем, город полностью сносим - на 100%. Мы нашли под завалами одного только дома 150 погибших. Город будет построен заново», - приводит словам губернатора телеканал NTV.

Как передают турецкие СМИ, население Нурдагы составляло по меньшей мере 40 тысяч человек.

Напомним, днем ранее, 12 февраля, министерство градостроительства и окружающей среды Турции после оценки свыше 132 тысяч зданий сообщило о необходимости снести по меньшей мере восемь тысяч домов после мощных землетрясений в десяти провинциях страны. Согласно последним данным, число жертв достигло 31 643.