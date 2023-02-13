Один из городов Турции полностью снесут после землетрясений Фото: REUTERS

Город Нурдагы, расположенный в турецкой провинции Газиантеп, решили не восстанавливать после разрушительных землетрясений, а полностью снесут. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил и.о. губернатора Осман Бильгин, уточнив также, что поисково-спасательные операции ведутся в последних восьми домах, где до сих пор могут быть люди.

«Мы пережили колоссальную катастрофу. Мы приняли решение вместе с министром градостроительства Курумом: все завалы убираем, город полностью сносим - на 100%. Мы нашли под завалами одного только дома 150 погибших. Город будет построен заново», - приводит словам губернатора телеканал NTV.

Как передают турецкие СМИ, население Нурдагы составляло по меньшей мере 40 тысяч человек.

Напомним, днем ранее, 12 февраля, министерство градостроительства и окружающей среды Турции после оценки свыше 132 тысяч зданий сообщило о необходимости снести по меньшей мере восемь тысяч домов после мощных землетрясений в десяти провинциях страны. Согласно последним данным, число жертв достигло 31 643.