Землетрясение магнитудой 5,2 произошло недалеко от города Тыргу-Жиу в Румынии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Румынии было зафиксировано ещё одно землетрясение, которое произошло в 14 километрах от города Тыргу-Жиу, где проживает почти 100 тыс. человек. О новых подземных толчках сообщает ТАСС, со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Зафиксированное в Румынии землетрясение было оценено в 5,2 балла, и происходило на удалении от населённых пунктов. О пострадавших или последствиях подземных толчков не сообщалось. Эпицентр землетрясения залегал на большой глубине - около восьми километров ниже уровня земли.

Ранее KP.RU сообщал о том, что другое землетрясение было зафиксировано 13 февраля на территории Китая. Его заметили сейсмологи из Казахстана, отметив что эпицентр был выявлен в 614 километрах на северо-восток от Алма-Аты.

Также мы писали о том, что ущерб от землетрясений в Турции был оценён в 84 млрд долларов США, из которых большая часть - это уничтоженные и повреждённые здания.