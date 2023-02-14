В Турции спасатели нашли выжившего человека, пролежавшего под завалами более восьми суток

В Турции нашли выжившего человека, пролежавшего под завалами более восьми суток Фото: REUTERS

Спасатели нашли под завалами выжившего 18-летнего юношу по имени Мухаммет, который пролежал там 197 часов.

Как передает телеканал TRT, шахтеры, задействованные в поисково-спасательной операции шахтеры ночью услышали голос из-под завалов шестиэтажного дома. Они разбирали завалы в течение нескольких часов, после чего им удалось подложить под Мухаммета кусок ткани и вытянуть его из-под обломков здания.

В сообщении отмечается, что юноша во время обрушения дома находился на третьем этаже. Поскольку он провел под завалами более восьми суток, его организм сильно ослаб. У Мухаммета произошло нарушение работы системы кровообращения, из-за чего врачам пришлось поставить ему капельницу на месте его обнаружения. Сейчас они продолжают бороться за жизнь юноши.

Напомним, согласно последним данным, число жертв землетрясения в Турции достигло 31 643.

Между тем город Нурдагы, расположенный в турецкой провинции Газиантеп, из-за разрушительного землетрясения решили полностью снести.

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