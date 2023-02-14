Пентагон описывает сбитый над Канадой объект как металлический шар

Сбитый над Канадой объект выглядел как металлический шар, утверждают американские военные Фото: REUTERS

Летательный объект, сбитый Военно-воздушными силами Соединенных Штатов в небе над Канадой, выглядел как металлический шар. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет Пентагона для американского конгресса.

"Неопознанный летающий объект, сбитый в субботу в канадском воздушном пространстве, выглядел как небольшой металлический воздушный шар с грузом, подвешенным к нему снизу", - говорится в документе.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава североамериканского командования противовоздушной обороны Глен ван Херк не исключил внеземное происхождение трех летающих объектов, сбитых над Соединенными Штатами и Канадой за последние дни.

Напомним, министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что неизвестный объект, сбитый американским истребителем в небе над Канадой, был опасен для судов гражданской авиации. По ее словам, неопознанный объект летел на высоте около четырех тысяч метров, его уничтожили в 160 км от границы Канады с США.

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