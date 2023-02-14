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НовостиВ мире14 февраля 2023 8:39

Пентагон описывает сбитый над Канадой объект как металлический шар

CNN: Пентагон описывает сбитый над Канадой объект как металлический шар
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сбитый над Канадой объект выглядел как металлический шар, утверждают американские военные

Сбитый над Канадой объект выглядел как металлический шар, утверждают американские военные

Фото: REUTERS

Летательный объект, сбитый Военно-воздушными силами Соединенных Штатов в небе над Канадой, выглядел как металлический шар. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет Пентагона для американского конгресса.

"Неопознанный летающий объект, сбитый в субботу в канадском воздушном пространстве, выглядел как небольшой металлический воздушный шар с грузом, подвешенным к нему снизу", - говорится в документе.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава североамериканского командования противовоздушной обороны Глен ван Херк не исключил внеземное происхождение трех летающих объектов, сбитых над Соединенными Штатами и Канадой за последние дни.

Напомним, министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что неизвестный объект, сбитый американским истребителем в небе над Канадой, был опасен для судов гражданской авиации. По ее словам, неопознанный объект летел на высоте около четырех тысяч метров, его уничтожили в 160 км от границы Канады с США.

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