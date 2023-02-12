Сбитый над Канадой неопознанный объект был опасен для гражданской авиации

Министр обороны Канады заявила, что сбитый американским самолетом неизвестный объект был опасен для гражданской авиации. Фото: Иван ВИСЛОВ

Неизвестный объект, сбитый американским самолетом в небе над Канадой, был опасен для судов гражданской авиации. Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

«Он незаконно вторгся в канадское воздушное пространство и представлял реальную угрозу безопасности гражданских судов», - цитирует РИА Новости видеообращение Ананд.

Министр рассказала, что неопознанный объект летел на высоте около четырех тысяч метров, его сбили в 160 км от границы Канады с США.

Напомним, вечером в субботу 11 февраля американский военный самолет сбил неизвестный летающий объект над территорией Канады.

После этого американский сенатор Тестер заявил, что над штатом Монтана летает неизвестный объект.

Ранее американские военные несколько дней следили за разведывательным воздушным шаром над северной частью США.

Шар пролетел в том числе над штатом Монтана — там, где в глуши находятся шахты с ядерными боеголовками.