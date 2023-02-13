Глава NORAD ван Херк допускает внеземное происхождение сбитых над США объектов

В США не исключают внеземное происхождение сбитых американскими военными летающих объектов Фото: Shutterstock

Глава североамериканского командования противовоздушной обороны (NORAD) Глен ван Херк ответил на вопрос журналистов о возможности внеземного происхождения трех летающих объектов, сбитых над Соединенными Штатами и Канадой за последние дни.

"Я предоставлю разведке и контрразведке вынести заключение на данный счет, - заявил ван Херк. - Лично я на данном этапе не исключаю никаких версий".

По его словам, американские специалисты на данный момент не могут объяснить, за счет чего указанные объекты держались в воздухе. Не исключено, что внутри был шар с газом либо какая-то двигательная установка, добавил глава NORAD.

Как ранее писал сайт KP.RU, 10 февраля военные США сбили у берегов Аляски неизвестный летательный аппарат, который находится на высоте около 12 километров. Его обломки рассеялись по покрытому льдом участку моря. Специалисты рассчитывают собрать и изучить обломки.

11 февраля неопознанный объект, пролетавший над Канадой, был сбит американским военным самолетом. Объект уничтожен по его приказу премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Позднее американские военные сбили летательный объект над озером Гурон по приказу президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. В сообщении уточняется, что цель была замечена еще в субботу над штатом Монтана.