Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участие иностранных наемников в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) не изменит ход российской специальной военной операции (СВО). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 14 февраля 2023 года.

Официальный представитель Кремля отметил, что наличие наемников может сказаться только на сроках спецоперации, увеличив ее продолжительность.

Дмитрий Песков также добавил, что в сообщениях о том, что иностранцы принимают участие в боевых действиях на стороне Киева, нет ничего нового - российские военные в зоне проведения СВО давно слышат переговоры на других языках.

"То, что наши военные на передовой слышат иностранную речь, иностранных наемников - это не секрет, это не событие последний дней, это уже давно происходит", - констатировал Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, региональное подполье сообщило, что польские наемники изнасиловали девочку в Николаевской области Украины. Участник подполья утверждает, что полицейские не занимаются расследованием преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Напомним, Следственный комитет России сообщил, что иностранные наемники получают за участие в боевых действиях на стороне Украины от 30 до 100 тысяч гривен. Ведомством предъявлены заочные обвинения в наемничестве пяти участникам "Грузинского национального легиона".