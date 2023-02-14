Пушилин сообщил о боях за Парасковиевку, взятие которой перекроет снабжение ВСУ в Артемовске

Российские войска ведут ожесточенные бои за Парасковиевку Фото: Александр КОЦ

Российские войска ведут ожесточенные бои в районе населенного пункта Парасковиевка. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала во вторник, 14 февраля 2023 года.

По словам чиновника, взятие Парасковиевки отрежет украинские войска в Артемовске от последнего пути снабжения.

"Этот населенный пункт позволяет уже в свою очередь выходить и перекрывать дорогу на Часов Яр, это последняя дорога снабжения", - уточнил Пушилин.

Как ранее писал сайт KP.RU, военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в районе Артемовска фиксируются случаи панического бегства военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые "носят хаотичный характер".

Напомним, советник врио главы ДНР Ян Гагин выразил мнение, что расположенный в Артемовске украинский гарнизон обречен и скоро ему придется сдаться. По его словам, российская армия постепенно продвигается в направлении города.

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