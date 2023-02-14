Марочко сообщил о паническом бегстве военных ВСУ с позиций в районе Артемовска

Украинские военные без приказа оставляют позиции под Артемовском, бросая военную технику Фото: REUTERS

В районе Артемовска фиксируются случаи панического бегства военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые "носят хаотичный характер". Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В результате успешных действий наступательного характера нашими штурмовыми подразделениями выявлено бегство украинских боевиков с ранее занимаемых позиций", - уточнил Марочко.

По его словам, украинские солдаты самовольно оставляют позиции, бросая на огневых рубежах военную технику.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты пришли к выводу, что запрет для гражданских лиц на въезд в Артемовск со стороны Украины может означать подготовку отхода ВСУ из города.

Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин на прошлой неделе заявил, что российские военные закрепились в северной части Артемовска, перерезав три из четырех путей снабжения украинских войск. По его словам, Вооруженные силы России обошли Артемовск с северной, южной и восточной частей.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин выразил мнение, что освобождение населенного пункта Красная Гора в ДНР открывает путь к Артемовску. По его словам, украинские войска используют дорогу Часов Яр - Артемовск для доставки подкрепления и оружия, а ее перекрытие помогает прекратить данное снабжение.

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