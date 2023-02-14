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НовостиПолитика14 февраля 2023 8:10

Марочко сообщил о паническом бегстве военных ВСУ с позиций в районе Артемовска

Украинские солдаты бросают военную технику на огневых рубежах
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украинские военные без приказа оставляют позиции под Артемовском, бросая военную технику

Украинские военные без приказа оставляют позиции под Артемовском, бросая военную технику

Фото: REUTERS

В районе Артемовска фиксируются случаи панического бегства военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые "носят хаотичный характер". Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В результате успешных действий наступательного характера нашими штурмовыми подразделениями выявлено бегство украинских боевиков с ранее занимаемых позиций", - уточнил Марочко.

По его словам, украинские солдаты самовольно оставляют позиции, бросая на огневых рубежах военную технику.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты пришли к выводу, что запрет для гражданских лиц на въезд в Артемовск со стороны Украины может означать подготовку отхода ВСУ из города.

Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин на прошлой неделе заявил, что российские военные закрепились в северной части Артемовска, перерезав три из четырех путей снабжения украинских войск. По его словам, Вооруженные силы России обошли Артемовск с северной, южной и восточной частей.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин выразил мнение, что освобождение населенного пункта Красная Гора в ДНР открывает путь к Артемовску. По его словам, украинские войска используют дорогу Часов Яр - Артемовск для доставки подкрепления и оружия, а ее перекрытие помогает прекратить данное снабжение.

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