Владимир Путин Фото: REUTERS

Вашингтон принимает деструктивные решения на фоне конфликта на Украине, и только терпение президента России Владимира Путина остается сдерживающим фактором начала Третьей мировой войны. Такое мнение выразил американский журналист Эндрю Наполитано в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Обозреватель отметил, что имеются веские доказательства причастности Соединенных Штатов к дестабилизации ситуации на Украине.

В дальнейшем США продолжили провоцировать Москву, вплоть до публичных призывов к физическому устранению российского лидера, напомнил Наполитано. Россия же себе подобных заявлений не позволяла.

"Вот и ответьте, какая сторона более рациональна, а какая - деструктивна?", - заключил журналист.

Напомним, глава французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо предостерег об угрозе Третьей мировой войны из-за стратегии, которую проводит НАТО, в том числе в рамках военной поддержки Киева.

Как ранее писал сайт KP.RU, китайские журналисты пришли к выводам, что Киев тщетно стремится спровоцировать прямой конфликт между Россией и НАТО, так как это единственный шанс изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, которая складывается в пользу Москвы.

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