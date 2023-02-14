Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и Ми-8 в ДНР Фото: Михаил ФРОЛОВ

Истребители Воздушно-космических сил России сбили украинский МиГ-29, а также вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в Донецкой народной республике, сообщает Министерство обороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка ДНР сбит самолет Миг-29 и в районе населенного пункта Славянка ДНР сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и уничтожили семь украинских беспилотников в районах в ДНР и Запорожской области.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе авиация ВКС России сбила украинский вертолет МИ-8 в Запорожской области.

Напомним, в понедельник, 13 февраля, военные первой Славянской бригады поразили ангар с украинскими танками под Донецком. Ангар был уничтожен первым же залпом из установки «Град».

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