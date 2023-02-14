Российские войска уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы России уничтожили за прошедшие сутки более 60 украинских военнослужащих на Донецком направлении, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в ходе наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих», – сказал генерал-лейтенант в ходе брифинга.

Кроме того, там же российские войска уничтожили четыре гаубицы «Мста-Б», установку реактивной системы залпового огня «Град», а также ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее артиллеристы ВС РФ уничтожили подразделения ВСУ вблизи российских позиций в Луганской народной республике дальнобойными гаубицами «Гиацинт».

Тем временем ожесточенные бои идут в районе населенного пункта Парасковиевка в ДНР. По словам врио главы республики Дениса Пушилина, его взятие отрежет украинские войска в Артемовске от последнего пути снабжения.

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