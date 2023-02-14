В небе над Китаем у границы с Россией заметили НЛО

НЛО, изображение иллюстративное Фото: Shutterstock

Неопознанный летающий объект (НЛО) заметили жители китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией. Об этом сообщает китайская газета "Хуаньцю шибао".

О цепочке светящихся шаров рассказали журналистам жители города Цицикар. По их словам, шары в небе мигали всего несколько секунд, после чего скрылись из виду.

Один из очевидцев утверждает, что шары загорались и гасли поочередно. Те, что были в передней части цепочки загорались один за другим, а в задней – гасли, утверждает собеседник издания.

Напомним, двумя днями ранее НЛО заметили у берегов провинции Шаньдун на востоке Китая. На этом фоне бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао попросили соблюдать осторожность, так как неопознанный объект могут попытаться сбить.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент США Джозеф Байден поручил сформировать межведомственную группу для углубленного анализа феномена неопознанных летающих объектов (НЛО) после инцидентов на севере страны и в Канаде.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как будут развиваться отношения Китая и США после истории с аэростатом (подробнее)