Власти Молдавии закрыли воздушное пространство страны Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти Молдавии во вторник, 14 февраля, временно закрыли воздушное пространство страны в целях безопасности. Об этом сообщила авиакомпания Аir Мoldova.

«В данный момент воздушное пространство Молдавии закрыто, ждем возобновления полетов. Сегодняшнее расписание претерпит изменения», - сказано в сообщении, опубликованном в соцсетях авиакомпании.

Напомним, днем ранее, 13 февраля, президент Молдавии Майя Санду заявила о готовившейся в республике попытке изменения конституционного строя, обвинив в этом несколько оппозиционных сил. Глава государства обратилась к парламенту с призывом побыстрее разработать проект, который даст спецслужбам «возможность бороться с соответствующими рисками».

Позже, в тот же дань вице-председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Марина Таубер обвинила главу республики в попытке узурпации власти.