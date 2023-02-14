Wall Street Journal: Потери ВСУ в Артемовске подорвут доверие Запада к Зеленскому

В США считают, потери ВСУ в Артемовске подорвут доверие Запада к Зеленскому Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины несут серьезные потери в боях за Артемовск, что может стоить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому доверия со стороны Запада, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает газета, «сражение за город дорого обходится Киеву, и это может подорвать доверие к администрации президента как внутри страны, так и на международной арене». В Артемовске ВСУ сталкиваются «с хрупким балансом» между удержанием позиций и сохранением жизней военных, говорится в публикации. По мнению авторов статьи, переход города под контроль России даст Москве импульс для проведения новых военных действий.

Как писал сайт KP.RU, военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в районе Артемовска фиксируются случаи панического бегства военных ВСУ.

Тем временем российские войска ведут ожесточенные бои в районе населенного пункта Парасковиевка. Его взятие отрежет подразделения ВСУ в Артемовске от последнего пути снабжения.

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