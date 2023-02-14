Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали на юго-западе Румынии Фото: REUTERS

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали во вторник, 14 февраля, на юго-западе Румынии. Об этом сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.

«14 февраля в 15.16 (16.16 мск) произошло сильное землетрясение в Олтении, уезд Горж, магнитудой 5,7», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте института.

Как сообщается, эпицентр землетрясения залегал на глубине 40 километрах. На данный момент о жертвах и разрушениях не сообщается.

Напомним, днем ранее, 13 февраля, в Румынии было зарегистрировано еще одно землетрясение магнитудой 5,2, которое произошло в 14 километрах от города Тыргу-Жиу, где проживает около 100 тысяч человек. Ранее появилось сообщение о землетрясение на территории Китая. Эпицентр подземных толчков магнитудой 4,3 зафиксировали в 614 километрах от Алма-Аты

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