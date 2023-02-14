NYT опубликовала видео гибели американского наемника на Украине Фото: REUTERS

Газета The New York Times (NYT) опубликовала видео, на котором заснято уничтожение американского наемника на Украине.

На этих кадрах показана группа людей около микроавтобуса, в который предположительно попадает противотанковая управляемая ракета, после чего раздается взрыв.

Кадр из видеоролика о гибели американского наемника.

В издании заявляют, что бывший морской пехотинец Пит Рид был в качестве волонтера на Украине, на момент гибели оказывал медпомощь раненому. Тем не менее транспорт группы, в состав которой входил американец, не имел каких-либо опознавательных знаков.

«Цель, белый фургон Mercedes-Benz, не имел какой-либо видимой медицинской маркировки, и хотя сотрудники медицинской службы были безоружны, по крайней мере один из них был одет в камуфляж военного образца», - сказано в материале, где уточняется, что Рид погиб в Артемовске.

Напомним, накануне военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что в районе Артемовска отмечают случаи панического бегства украинских военных. Тем временем Wall Street Journal заявило, что потери украинской армии в Артемовске подорвут доверие Запада к президенту Украины Владимиру Зеленскому.