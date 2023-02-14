Власти Сирии объявили о завершении поисково-спасательной операции после землетрясения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Силы гражданской обороны Сирии объявили о том, что в стране прекращаются все поисково-спасательные операции, которые осуществлялись после разрушительного землетрясения 6 февраля. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

Теперь, когда спасательные операции официально прекращены, все внутренние силы страны будут направлены на ликвидацию последствий землетрясения - разбор завалов, ремонт повреждённых зданий, снос остатков полностью разрушенных построек.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, из-за землетрясения в Сирии погибли порядка 8,5 тыс. человек.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Россию вернулись более 50 сотрудников МЧС России, которые отправлялись в Сирию для помощи с поисками выживших людей. С ними также летели три кинологические группы - собаки успешно находят погребённых под завалами людей, и помогают спасателям заметить тех, кто нуждается в срочной помощи.