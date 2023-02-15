Минобороны России заявило о прорыве двух линий обороны украинских войск в ЛНР

Российские войска ведут наступление в ЛНР Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские войска прорвали эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает министерство обороны РФ в своем телеграм-канале в среду, 15 февраля 2023 года.

В ведомстве уточнили, что украинские военные беспорядочно отступили примерно на три километра и дистанционно заминировали территорию после своего отхода противопехотными минами образца стран НАТО.

"Прорыв российских военнослужащих не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны противника, - говорится в сообщении. - Украинские боевики оставляли свои позиции в спешке, не успев забрать военное имущество и тела своих убитых".

В ведомстве добавили, что российские мотострелковые подразделения успешно закрепились на новых позициях, после чего войска продолжили наступление.

Как ранее писал сайт KP.RU, в районе Артемовска фиксируются случаи панического бегства военных ВСУ, которые "носят хаотичный характер". Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Напомним, российский разведчик Западного военного округа (ЗВО) рассказал, что украинские бойцы, отходя на кременском участке фронта, вынуждены бросать большую часть вооружения. Демонстрируя "трофеи", он отметил, что ВСУ бросают в том числе обмундирование и оружие.