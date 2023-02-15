Киев начал эвакуацию госучреждений и предприятий из Часового Яра Фото: REUTERS

Украина начала эвакуацию раненных военнослужащих, а также государственных учреждений и предприятий из города Часов Яр в Донецкой народной республике, заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«Отмечена эвакуация госучреждений и предприятий. В полевых госпиталях и медицинских учреждениях признаков сворачивания деятельности пока не наблюдается», – рассказал он в беседе с ТАСС.

По словам офицера НМ ЛНР, всех военнослужащих Вооруженных сил Украины, получивших легкие ранения и ранения средней степени тяжести начали в срочном порядке выписывать и отправлять в воинские части. То же самое касается и военных, идущих на поправку после респираторных и других заболеваний. Кроме того, добавил Марочко, российская разведка фиксирует массовый отъезд из Часова Яра местного населения.

Напомним, ранее Марочко заявлял, что ВСУ находятся перед выбором: отступить из Артемовска или продолжить перебрасывать туда ресурсы из Часова Яра.

В начале февраля Вооруженные силы России нанесли удары по колоннам украинских войск, которые передвигались по трассе Часов Яр – Артемовск.