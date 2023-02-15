Украинский волонтер Ильченко заявил, что из Артемовска вывозят архивы госучреждений

Украинские журналисты сообщили о вывозе из Артемовска архивов госучреждений Фото: REUTERS

Украинский волонтер Вячеслав Ильченко заявил, что из Артемовска вывозятся архивы государственных учреждений. Его слова приводит местное издание "Страна.ua".

В подтверждение приводится видео погрузки бумаг из городского управления образования в микроавтобус. Их перебрасывают в транспортное средство из окна здания.

Как писал сайт KP.RU, американские журналисты пришли к выводу, что запрет для гражданских лиц на въезд в Артемовск со стороны Украины может означать подготовку отхода ВСУ из города.

Напомним, полковник ВСУ Сергей Череватый заявил, что ситуация в Артемовске для Киева стала критической. Он утверждает, что город пока под контролем Украины, а переломный момент еще не достигнут.

Ранее сообщалось, что Вооруженным силам России осталось пройти несколько километров для того, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска. Такое заявление сделал в начале февраля военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.