Боррель предложил странам Евросоюза поискать танки для Украины на складах Фото: REUTERS

Страны Евросоюза должны поискать танки для Вооруженных сил Украины на своих складах, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Я обратился с посланием ко всем европейским странам, у которых есть современные и эффективные танки, пылящиеся на складах и не приносящие никакой пользы. Передайте их Украине», – заявил дипломат на заседании в Страсбурге.

По мнению Борреля, весной и летом этого года в украинском конфликте произойдут решающие события, поэтому необходимо отправить Киеву танки как можно быстрее.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением создать коалицию без Германии для передачи Украине танков Leopard 2.

Как писал сайт KP.RU, накануне Боррель заявил о намерениях выступить с предложением по совместным закупкам боеприпасов странами ЕС через Европейский фонд мира.