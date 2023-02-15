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НовостиПолитика15 февраля 2023 9:09

Боррель предложил странам Евросоюза поискать танки для Украины на складах

Пылящиеся на складах машины не приносят никакой пользы, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Боррель предложил странам Евросоюза поискать танки для Украины на складах

Боррель предложил странам Евросоюза поискать танки для Украины на складах

Фото: REUTERS

Страны Евросоюза должны поискать танки для Вооруженных сил Украины на своих складах, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Я обратился с посланием ко всем европейским странам, у которых есть современные и эффективные танки, пылящиеся на складах и не приносящие никакой пользы. Передайте их Украине», – заявил дипломат на заседании в Страсбурге.

По мнению Борреля, весной и летом этого года в украинском конфликте произойдут решающие события, поэтому необходимо отправить Киеву танки как можно быстрее.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением создать коалицию без Германии для передачи Украине танков Leopard 2.

Как писал сайт KP.RU, накануне Боррель заявил о намерениях выступить с предложением по совместным закупкам боеприпасов странами ЕС через Европейский фонд мира.