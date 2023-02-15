В США назвали запоздалой поддержку Украины Западом в Артемовске Фото: REUTERS

Страны Запада опоздали с поддержкой Вооруженных сил Украины, считают журналисты The New York Times.

Как отмечается в материале газеты, каких бы договоренностей относительно помощи Киеву союзники ни достигли, «представляется ясным, что для помощи городу Бахмут будет слишком поздно». В статье подчеркивается, что Вооруженные силы России близки в Артемовске «к своей первой значительной победе за несколько месяцев».

Как писал сайт KP.RU, российские войска прорвали эшелонированную оборону ВСУ в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. В ведомстве уточнили, что украинские военные беспорядочно отступили примерно на три километра и дистанционно заминировали территорию после своего отхода противопехотными минами НАТО.

Тем временем ВСУ перебрасывают в Артемовск новые подразделения и технику в попытке предотвратить окружение города.