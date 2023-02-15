В украинских войсках допустили тактические отступления из Артемовска Фото: REUTERS

Подразделения Вооруженных сил Украины могут отступить с территории Артемовска Донецкой народной республики для сохранения жизней военнослужащих, заявил пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

«Прежде всего, для сохранения личного состава, для того, чтобы улучшить свое тактическое положение и более эффективно проводить оборонную операцию, чтобы выровнять линию обороны», – сказал он в интервью «РБК-Украина».

По словам Череватого, для украинских войск важно не позволить Вооруженным силам России прорвать линию обороны, так как после этого российские военные могут обрушить тылы и продвинуться для нанесения «главного удара».

Ранее украинский волонтер Вячеслав Ильченко заявил, что из Артемовска вывозятся архивы государственных учреждений.

Как писал сайт KP.RU, ВС России прорвали эшелонированную оборону ВСУ в ЛНР в ходе специальной военной операции. Украинские военные беспорядочно отступили примерно на три километра и дистанционно заминировали территорию после своего отхода противопехотными минами НАТО.