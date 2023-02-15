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НовостиПолитика15 февраля 2023 12:13

Российские войска уничтожили восемь диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении

Кроме того, ВС России нанесли поражение двум бригадам украинской армии
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска уничтожили восемь диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении

Российские войска уничтожили восемь диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России уничтожили на Купянском направлении восемь диверсионно-разведывательных групп украинской армии, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ», – рассказал он в ходе брифинга.

Также на Купянском направлении армейская авиация и артиллерия «Западной» группировки войск ВС РФ нанесли поражение 14 механизированной бригаде ВСУ и 103 бригаде территориальной обороны в Харьковской области, добавил генерал-лейтенант.

Напомним, в конце января российские войска уничтожили группу украинских диверсантов под Авдеевкой.

На прошлой неделе российские десантники в ЛНР уничтожили группу украинских военных, которая пыталась пробраться в тыл двум наступавшим ротам сил РФ.