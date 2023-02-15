Российские войска уничтожили восемь диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России уничтожили на Купянском направлении восемь диверсионно-разведывательных групп украинской армии, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ», – рассказал он в ходе брифинга.

Также на Купянском направлении армейская авиация и артиллерия «Западной» группировки войск ВС РФ нанесли поражение 14 механизированной бригаде ВСУ и 103 бригаде территориальной обороны в Харьковской области, добавил генерал-лейтенант.

Напомним, в конце января российские войска уничтожили группу украинских диверсантов под Авдеевкой.

На прошлой неделе российские десантники в ЛНР уничтожили группу украинских военных, которая пыталась пробраться в тыл двум наступавшим ротам сил РФ.