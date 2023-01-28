Российские войска уничтожили группу украинских диверсантов под Авдеевкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России уничтожили ночью 28 января диверсионно-разведывательную группу украинских войск на Авдеевском направлении.

Как передает РИА Новости, российские разведчики выследили противника при помощи тепловизоров и приборов ночного видения. Украинские диверсанты пытались пересечь линию соприкосновения и проникнуть на территорию России.

Уточняется, что удар по диверсионной группе Вооруженных сил Украины был нанесен из 152-миллиметровых орудий «Гиацинт» и 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Гвоздика».

Как писал сайт KP.RU, ранее ВС России пресекли действия семи групп украинских диверсантов.

Напомним, на прошлой неделе российские войска уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая попыталась совершить контратакующие действия в районе Орехова Запорожской области. Незадолго до этого российские военные уничтожили украинских диверсантов на Купянском направлении.