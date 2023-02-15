Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 февраля 2023 12:23

На Украине сообщили о серии взрывов в Киевской области

В небе над регионом заметили шар с угловыми отражателями
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
На Украине сообщили о серии взрывов в Киевской области

На Украине сообщили о серии взрывов в Киевской области

Фото: REUTERS

В Киевской области прогремело несколько взрывов, сообщают украинские СМИ.

«Пишут о взрывах в Киевской области», – говорится в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Между тем, по информации телеканала «Прямой», в небе над Киевской областью был замечен шар с угловыми отражателями, в связи с чем в регионе была объявлена воздушная тревога.

Напомним, взрывы прогремели в Киевской области в ночь на субботу, 11 февраля. Они были слышны на территории Вышгородского района.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 10 февраля, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Для этого использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники. В Минобороны РФ уточнили, что были поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.