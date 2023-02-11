Украинские СМИ сообщают о взрывах в Вышгородском районе Киевской области

В Киевской области сообщили о взрывах. Фото: REUTERS

Взрывы прогремели в Киевской области в ночь на субботу 11 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Сообщается, что взрывы были слышны на территории Вышгородского района.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов прогремели в Киеве, Харькове и Полтавской области в пятницу, 10 февраля 2023 года.

Тем временем российские военные закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск, об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин сообщил также, что из Угледара начата эвакуация гражданских в Волноваху, находящуюся под российским контролем. По его словам, в Угледаре находятся порядка 1 400 мирных жителей, часть силы РФ уже эвакуировали.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 февраля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Для чего Запад сорвал переговоры России и Украины (подробнее)