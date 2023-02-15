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НовостиЭкономика15 февраля 2023 12:28

Швейцария подтвердила отсутствие юридических оснований для передачи Украине замороженных российских активов

О блокировке средств россиян стало известно 14 февраля
Мила ГЕНЬ
Швейцария подтвердила отсутствие юридических оснований для передачи Украине замороженных российских активов

Швейцария подтвердила отсутствие юридических оснований для передачи Украине замороженных российских активов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцария подтвердила, что нет юридических оснований для передачи Украине замороженных российских активов. Рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции (FJU) пришла к выводу, что такая мера противоречила бы действующему законодательству. Об этом заявили в правительстве Швейцарии.

В том числе, передача российских активов на восстановление Украины не соответствует конституционным гарантиям.

В Берне заявили, что продолжат поддержку Украины независимо от решения по судьбе заблокированных активов РФ.

14 февраля 2023 года стало известно, что в рамках международных санкций правительство Швейцарии заблокировало российские активы на общую сумму 8,1 млрд долларов. В январе обсуждалась возможность передачи денег Украине, но сейчас такой вариант невозможен.

При этом Евросоюз продолжает рассматривать вариант инвестирования активов Центробанка России (но не конфискации их) в пользу Украины. Глава Совета ЕС Шарль Мишель назвал законным включение подобных пунктов в десятый пакет антироссийских санкций.