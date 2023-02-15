Швейцария подтвердила отсутствие юридических оснований для передачи Украине замороженных российских активов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцария подтвердила, что нет юридических оснований для передачи Украине замороженных российских активов. Рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции (FJU) пришла к выводу, что такая мера противоречила бы действующему законодательству. Об этом заявили в правительстве Швейцарии.

В том числе, передача российских активов на восстановление Украины не соответствует конституционным гарантиям.

В Берне заявили, что продолжат поддержку Украины независимо от решения по судьбе заблокированных активов РФ.

14 февраля 2023 года стало известно, что в рамках международных санкций правительство Швейцарии заблокировало российские активы на общую сумму 8,1 млрд долларов. В январе обсуждалась возможность передачи денег Украине, но сейчас такой вариант невозможен.

При этом Евросоюз продолжает рассматривать вариант инвестирования активов Центробанка России (но не конфискации их) в пользу Украины. Глава Совета ЕС Шарль Мишель назвал законным включение подобных пунктов в десятый пакет антироссийских санкций.