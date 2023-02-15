Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 февраля 2023 16:53

Россия запросила заседание Совбеза ООН по взрывам на «Северных потоках» на 22 февраля 2023 года

Москва просит рассмотреть новую информацию о диверсиях на трубопроводах
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Россия запросила заседание Совбеза ООН по взрывам на «Северных потоках» на 22 февраля 2023 года

Россия запросила заседание Совбеза ООН по взрывам на «Северных потоках» на 22 февраля 2023 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия запросила через неделю, 22 февраля, проведение заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в связи с появившейся накануне новой информации о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом в среду, 15 февраля, сообщил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода "Северный поток" мы запросили на 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 22 февраля заседание Совбеза ООН», - сообщил дипломат в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее, 14 февраля, комитет Государственной думы РФ по международным делам внес на рассмотрение проект обращения к ООН, предлагая провести международное расследование причастности Вашингтона к взрывам «Северных потоках».

Напомним, ранее американский журналист Сеймур Херш представил итоги своего расследования, согласно которому взрывчатку под трубопроводы заложили водолазы США, когда летом прошлого года проходили учения Североатлантического альянса.