Россия запросила заседание Совбеза ООН по взрывам на «Северных потоках» на 22 февраля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия запросила через неделю, 22 февраля, проведение заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в связи с появившейся накануне новой информации о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом в среду, 15 февраля, сообщил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода "Северный поток" мы запросили на 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 22 февраля заседание Совбеза ООН», - сообщил дипломат в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее, 14 февраля, комитет Государственной думы РФ по международным делам внес на рассмотрение проект обращения к ООН, предлагая провести международное расследование причастности Вашингтона к взрывам «Северных потоках».

Напомним, ранее американский журналист Сеймур Херш представил итоги своего расследования, согласно которому взрывчатку под трубопроводы заложили водолазы США, когда летом прошлого года проходили учения Североатлантического альянса.