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НовостиПолитика15 февраля 2023 20:52

Путин рассказал о восстановлении соцсферы в новых российских регионах

Глава государства принял участие в открытии новых объектов здравоохранения в субъектах Российской Федерации
Мария ПАВЛОВА
Путин принял участие в открытии новых объектов здравоохранения, в том числе в Запорожской области.

Путин принял участие в открытии новых объектов здравоохранения, в том числе в Запорожской области.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду 15 февраля принял участие в открытии новых объектов здравоохранения, которое прошло в различных субъектах Российской Федерации. В том числе новые медицинские объекты были отрыты и в Запорожской области. Глава государства принял участие в мероприятиях по видеосвязи. Стенограмма выступления президента размещена на официальном сайте Кремля, она доступна здесь.

Путин отметил, что в новых регионах России идет восстановление социальной сферы, несмотря на имеющиеся сложности, и потребовал от Министерства здравоохранения РФ «и впредь уделять решению этой задачи особое внимание».

Напомним, недавно Путин дал правительству новые поручения по восстановлению в новых регионах разрушенного украинской армией жилья. Было предложено специальное решение для Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Подробнее о плане восстановления новых регионов России читайте здесь на KP.RU.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «варварские обстрелы» ВСУ усложняют восстановление инфраструктуры новых регионов РФ.