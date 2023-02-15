Путин рассказал о восстановлении соцсферы в новых российских регионах

Путин принял участие в открытии новых объектов здравоохранения, в том числе в Запорожской области. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду 15 февраля принял участие в открытии новых объектов здравоохранения, которое прошло в различных субъектах Российской Федерации. В том числе новые медицинские объекты были отрыты и в Запорожской области. Глава государства принял участие в мероприятиях по видеосвязи. Стенограмма выступления президента размещена на официальном сайте Кремля, она доступна здесь.

Путин отметил, что в новых регионах России идет восстановление социальной сферы, несмотря на имеющиеся сложности, и потребовал от Министерства здравоохранения РФ «и впредь уделять решению этой задачи особое внимание».

Напомним, недавно Путин дал правительству новые поручения по восстановлению в новых регионах разрушенного украинской армией жилья. Было предложено специальное решение для Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Подробнее о плане восстановления новых регионов России читайте здесь на KP.RU.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «варварские обстрелы» ВСУ усложняют восстановление инфраструктуры новых регионов РФ.