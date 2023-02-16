Байден пообещал не допустить дефолта США

Байден пообещал не допустить дефолта в США. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что не допустит объявления дефолта Соединенными Штатами. Об этом Байден сказал во время выступления на одном из мероприятий в штате Мэрилэнд.

«Я ясно дал понять, что не намерен обсуждать вопрос о том, будем мы оплачивать свой долг или нет. Я не позволю этой стране объявить дефолт», - сказал Байден, назвав катастрофой для США возможное объявление дефолта.

Напомним, бюджетное управление Конгресса США предупредило о возможности наступления дефолта в период с июля по сентябрь 2023 года.

Ранее в Министерстве финансов США заявили о необходимости применения «экстраординарных мер» во избежание дефолта, который может стать возможным в начале лета. Под «экстраординарными мерами» понимается, в частности, приостановка отчислений в пенсионные и социальные фонды, обслуживающие бюджетников.

Тем временем белорусский экономист Новикова допустила, что в июне доллары могут объявить недействительными за пределами США из-за дефолта.