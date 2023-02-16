В России разработали засекающий человека за 18 км лазерный комплекс разведки

Россия применяет в зоне СВО новые разведывательные комплексы. Фото: Александр КОЦ

Новейший комплекс разведки, способный не только обнаружить, но и идентифицировать человека на расстоянии до 18 км, разработан в России. Об этом в четверг 16 февраля сообщает РИА Новости.

Речь идет об оборудовании, использующем лазерный луч.

«Направляется лазер, отражается, возвращается, фиксируется. Человека идентифицирует на дальности до 18 километров», - рассказал агентству источник в оборонно-промышленном комплексе, добавив, что дальность передачи данных при условии применения ретранслятора может достигать 400 километров.

Ранее сообщалось, что четыре робота «Маркер» прибыли в зону СВО. Как боевые роботы изменят тактику защиты Донбасса, читайте здесь на KP.RU. Военный эксперт Литовкин заявил, что боевые роботы «Маркер» эффективнее БПЛА в вопросе разведки.

Самое опасное оружие в мире готово: теперь Россию защищают торпеды «Судного дня». Подробности здесь на KP.RU.