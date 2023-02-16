На Байкале произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла

На Байкале произошло землетрясение. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Иркутской области в пятницу 16 февраля произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла. Об этом сообщает ГУМЧС по Иркутской области.

«В Иркутской области в 10.35 (соответствует 5.35 по московскому времени) зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал, в 18 километрах от Большого Голоустного», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что сила землетрясения составляла 5,9 баллов в эпицентре, в Иркутске ощущались толчки до трех баллов. В результате землетрясения никто не пострадал, уточнили в МЧС.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали на юго-западе Румынии зафиксировано 14 февраля. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 40 км.

Также сообщалось, что землетрясение магнитудой 6 произошло на Филиппинах в среду, 15 февраля. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр подземных толчков располагался в 89 км к юго-востоку от города Легаспи, где проживает около 179 тысяч человек, а очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

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