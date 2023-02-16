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НовостиПолитика16 февраля 2023 5:23

Власти Львовской области заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

На объекте произошел пожар
Роман КИЛЬМЯШКИН
Объект критической инфраструктуры поврежден во Львовской области, сообщает глава местной администрации Козицкий

Объект критической инфраструктуры поврежден во Львовской области, сообщает глава местной администрации Козицкий

Фото: REUTERS

Объект критической инфраструктуры поврежден во Львовской области. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Максим Козицкий в четверг, 16 февраля 2023 года.

"Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области, - написал Козицкий в своем телеграм-канале. - Пострадавших или жертв нет ".

По его словам, в результате произошел пожар. Возгорание уже потушено, добавил чиновник.

Напомним, днем ранее в Киевской области прогремело несколько взрывов. По данным украинских журналистов, в небе над Киевской областью был замечен шар с угловыми отражателями, в связи с чем в регионе была объявлена воздушная тревога.

Как ранее писал сайт KP.RU, генеральный директор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что в энергетической системе Украины после ударов Вооруженных сил России наблюдается огромный дефицит генерации. На этом фоне компания "Укрэнерго" серьезно ограничила объемы потребления электроэнергии по всей Украине.

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