Власти Львовской области заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден во Львовской области, сообщает глава местной администрации Козицкий Фото: REUTERS

Объект критической инфраструктуры поврежден во Львовской области. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Максим Козицкий в четверг, 16 февраля 2023 года.

"Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области, - написал Козицкий в своем телеграм-канале. - Пострадавших или жертв нет ".

По его словам, в результате произошел пожар. Возгорание уже потушено, добавил чиновник.

Напомним, днем ранее в Киевской области прогремело несколько взрывов. По данным украинских журналистов, в небе над Киевской областью был замечен шар с угловыми отражателями, в связи с чем в регионе была объявлена воздушная тревога.

Как ранее писал сайт KP.RU, генеральный директор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что в энергетической системе Украины после ударов Вооруженных сил России наблюдается огромный дефицит генерации. На этом фоне компания "Укрэнерго" серьезно ограничила объемы потребления электроэнергии по всей Украине.

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