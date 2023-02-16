В Британии заявили об истощении европейских арсеналов оружия из-за конфликта на Украине Фото: REUTERS

Конфликт на Украине способствовал опустошению арсеналов оружия и боеприпасов во многих странах Европы, сообщают британские СМИ.

Как пишет Financial Times, министров обороны европейских государства все чаще предупреждают о том, что в запасах оружия почти ничего не осталось. На этом фоне главы оборонных ведомств, которые участвуют в конференции по безопасности, часто разговаривают друг с другом с «нахмуренными бровями и обеспокоенными взглядами», отмечается в сообщении.

По информации издания, министров беспокоит вопрос, как долго и каким образом можно будет сохранять существующий уровень поддержки Киева. Авторы статьи заявили, что в восточных странах НАТО запасы советской техники, которой могут пользоваться военные Вооруженных сил Украины, исчерпаны, а поставки новых видов оружия задерживаются на недели или месяцы.

Ранее стало известно, что НАТО попросит членов альянса нарастить запасы вооружения, поскольку они истощены из-за поставок для ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны ЕС поискать танки для Украины на складах.